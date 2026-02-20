Экспорт теряющего популярность в России продукта взлетел

«Ведомости»: Экспорт российских чипсов достиг максимума на фоне падения продаж

По итогам 2025 года российские производители картофельных чипсов нарастили экспорт своей продукции до 56 тысяч тонн и 248 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» пишут «Ведомости».

Оба результата стали историческими максимумами. В натуральном выражении рост составил шесть процентов, а в деньгах продажи взлетели на 23 процента. За пять лет в стоимостном выражении поставки чипсов из России увеличились в 2,6 раза.

Вместе с тем в самой России продажи продукта в натуральном выражении падают. По данным NTech, в минувшем году сокращение составило один процент, а аналитическое агентство «Нильсен» сообщает о снижении на 3,1 процента. Оба исследования говорят о росте продаж в денежном выражении за счет повышения цен на продукт.

По данным ITC Trade Map, Россия вышла на шестое место в мире среди крупнейших экспортеров чипсов. Впереди находятся Нидерланды, Бельгия, США, Канада и Польша. При этом управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк не исключает, что в текущем году Россия сможет войти в первую пятерку за счет продолжения роста экспорта.

Основными покупателями российских чипсов являются Белоруссия (103 миллиона долларов), Казахстан (более 75 миллионов), Узбекистан (21 миллион), Азербайджан (13 миллионов) и Киргизия (9 миллионов). Выигрывать конкуренцию российским производителям позволяет низкая стоимость, а также выстроенные транснациональными компаниями еще в период присутствия в стране производственной цепочки.

Ранее сообщалось, что в прошлом году году Россия импортировала из Китая 167,8 тысячи тонн картофеля, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее, и стало максимумом за все время российско-китайской торговли.