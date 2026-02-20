Реклама

22:10, 20 февраля 2026Россия

Кошек редких пород спасли при тушении пожара в Химках

В Химках при тушении пожара спасли 10 каракалов и бенгальских кошек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

При тушении пожара в Химках огнеборцы спасли 10 породистых кошек. Об этом сообщило ГКУ «Мособлпожспас» в Telegram.

Возгорание произошло в жилом доме микрорайона Сходня. «Огонь охватил пристройку, где хозяйка усадьбы содержала питомцев редких пород — каракалов и бенгальских кошек», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в штате Техас, США, кот устроил пожар, запрыгнув на плиту. Он случайно включил конфорку и вспыхнувшее пламя перекинулось на лежащие рядом вещи. Почувствовав жар, кот тут же спрыгнул на пол. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.
Огонь захватил потолок и кухонную дверь. Прибывшим пожарным удалось потушить пожар быстро, пламя не затронуло остальные комнаты в доме.

