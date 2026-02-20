Реклама

Девушка листала соцсети и узнала страшную правду о семье лучшей подруги

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Dull-Object4385 рассказала, как выяснила правду о семье своей подруги, даже не выходя из дома. Женщина в этот момент просто просматривала социальные сети.

«В моей ленте появилось очень знакомое лицо — муж моей хорошей подруги. Сначала я не увидела название группы, только его фотографии, и подумала: "Почему я вижу его здесь?" Прокрутив страницу, я прочитала сам пост, в котором анонимный пользователь спрашивал: "Он кому-нибудь принадлежит? Мы несколько раз встречались, но я хотела убедиться, что он ни с кем больше не встречается"», — написала автор.

Выяснилось, что это была публикация в большом сообществе, члены которого делятся снимками новых или потенциальных партнеров, чтобы узнать, не скрывают ли они от них свои семьи. Dull-Object4385 поначалу предположила, что у ее подруги могут быть открытые отношения с мужем, однако затем она связалась с автором публикации о нем.

«Анонимная пользовательница ответила мне, разрешила записать наш разговор и предоставила доказательства их связи. Фу, почему парни должны быть такими? Если тебе некомфортно в отношениях, работай над собой, но не изменяй. Он просто идиот — вот и все, что я могу сказать», — заключила женщина.

Ранее девушка оригинально отреагировала на измену бойфренда и унизила его перед любовницей. Скандалам и расставанию она предпочла более продуманные действия.

