14:52, 20 февраля 2026Мир

Два лидера повеселились на важном для Трампа мероприятии и попали на видео

Милей и Орбан спели песню Элвиса Пресли на заседании Совета мира Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Президент Аргентины Хавьер Миллей и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повеселились в перерыве первого заседания Совета мира, который учредил американский лидер Дональд Трамп. Видеоролик с политиками опубликовал политический директор венгерского премьера, его однофамилец Балаж Орбан в социальной сети X.

На опубликованных кадрах Милей сначала приобнял Орбана, а затем сымитировал пение в микрофон. Тогда в зале звучал хит американского певца Элвиса Пресли под названием «Burning Love». Венгерского премьера повеселило поведение аргентинского лидера. Также на них обратил внимание глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который начал щелкать пальцами в такт песни.

После Обран и Милей продолжили общаться и смеяться. Политический директор премьера Венгрии также прокомментировал взаимодействие политиков.

«При таком раскладе, их, возможно, придется рассадить друг от друга в следующий раз», — пошутил он.

Ранее стало известно, что Трамп заснул на первом заседании Совета мира. Камера зафиксировала, как глава Белого дома закрыл глаза во время выступлений разных делегатов.

