Глава Американской торговой палаты выступил за снятие санкций с России

Эйджи: Американская торговая палата выступает за снятие санкций с РФ

Американская торговая палата (AmCham) выступает за снятие санкций с Москвы и предлагает начать с российских банков. Об этом заявил президент организации Роберт Эйджи в ходе международного форума «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности» на Неделе российского бизнеса. Его слова приводит РИА Новости.

«Они хотят использовать доллары, просто это мы им запретили. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем», — сказал Эйджи.

Он отметил, что многие американские компании изучают вопрос возвращения в Россию и советуются с AmCham на эту тему. По словам Эйджи, это неудивительно и сейчас для этого есть «шикарная возможность».

Ранее агентство Reuters сообщило, что странам Евросоюза не удалось согласовать новый пакет санкций против России на встрече, состоявшейся 20 февраля.