Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

Эксперт Орлов: Резкие высказывания Зеленского связаны с неудачами в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский перестал себя сдерживать и перешел на хамство из-за того, что больше не видит перспективы успеха на переговорах. На это указал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.

Кроме того, на украинского президента оказывает давление и падение его рейтингов. «Чем враждебнее и неполиткорректнее речь Зеленского, тем ниже его вера в успех по целому ряду направлений: НАТО, ЕС, следующих траншей и его переизбрания. Он уже перестал стесняться», — заявил эксперт.

Орлов также напомнил, что изменение риторики связано и с недовольством и снижением доверия к западным партнерам — высказывания политика стали гораздо радикальнее после того, как президент США Дональд Трамп сделал Зеленскому замечание по поводу внешнего вида, а затем и вовсе отчитал его перед прессой.

15 февраля Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян.