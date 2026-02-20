Реклама

Иран придумал способ сблизиться с США

CBS: Иран готов закупить американские самолеты для сближения с США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Иран в ходе переговоров с США в Омане выразил готовность закупить американские самолеты и предложить инвестиционные возможности в нефтегазовой сфере для сближения сторон. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

«Иран также указал на то, что он может быть готов купить американские самолеты и предложить возможный доступ к месторождениям нефти и газа и совместные инвестиционные возможности», — сказано в сообщении.

Также в ходе переговоров представители Тегерана посоветовали спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу разделить обсуждения по ядерной программе Ирана и другие спорные вопросы, включая ракетную программу и поддержку вооруженных формирований в регионе, на отдельные треки переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами. «10-15 дней — это фактически максимум», — подчеркнул он.

