Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:42, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Известная ведущая расплакалась в эфире

Британская ведущая Эшли Джеймс заплакала, обсуждая арест бывшего принца Эндрю
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Ведущая британской телепрограммы This Morning («Этим утром») Эшли Джеймс заплакала, обсуждая с коллегами арест бывшего принца Эндрю, которого взяли под стражу после публикации дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Independent.

В эфире программы показали видео, в котором арест прокомментировали родственники Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что ее заставляли заниматься сексом с принцем. После просмотра ролика Джеймс со слезами на глазах призналась, что видео вызвало у нее сильные эмоции.

«Так много людей наблюдали за тем, как жертвы Джеффри Эпштейна пытаются добиться справедливости, и я ощутила огромное облегчение, когда увидела, что Эндрю арестовали», — пояснила ведущая, при этом указав, что фактически принца арестовали не по обвинению в сексуальном насилии. Джеймс добавила, что в прошлом тоже пережила изнасилование.

Бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Зеленский назвал важный итог переговоров в Женеве

    Известная ведущая расплакалась в эфире

    Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться

    Раскрыта деталь плана США по атаке на Иран

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok