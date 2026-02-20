Известная ведущая расплакалась в эфире

Британская ведущая Эшли Джеймс заплакала, обсуждая арест бывшего принца Эндрю

Ведущая британской телепрограммы This Morning («Этим утром») Эшли Джеймс заплакала, обсуждая с коллегами арест бывшего принца Эндрю, которого взяли под стражу после публикации дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Independent.

В эфире программы показали видео, в котором арест прокомментировали родственники Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что ее заставляли заниматься сексом с принцем. После просмотра ролика Джеймс со слезами на глазах призналась, что видео вызвало у нее сильные эмоции.

«Так много людей наблюдали за тем, как жертвы Джеффри Эпштейна пытаются добиться справедливости, и я ощутила огромное облегчение, когда увидела, что Эндрю арестовали», — пояснила ведущая, при этом указав, что фактически принца арестовали не по обвинению в сексуальном насилии. Джеймс добавила, что в прошлом тоже пережила изнасилование.

Бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали 19 февраля по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию.