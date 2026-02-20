Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 20 февраля 2026Экономика

В России решили зайти к должникам за «коммуналку» с другой стороны

Депутат Якубовский: Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать через интернет
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

К должникам за коммунальные услуги решили зайти с другой стороны. Взыскивать задолженность решили через интернет. О таких планах агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Правительство уже утвердило план мероприятий по внедрению цифровой платформы для онлайн-информирования граждан о задолженности. Она будет создана на базе ГИС ЖКХ, запустить проект хотят с 2028 года. Федеральный закон, закрепляющий правовой механизм данной системы, планируется разработать до февраля 2028 года.

Как уточнил Якубовский, в рамках запуска онлайн-информирования о долгах за ЖКУ новые штрафы вводится не будут.

Ранее должникам за «коммуналку» пригрозили конфискацией машины. Наравне с этим в случае, если сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей, у владельца жилья могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok