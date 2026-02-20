В России решили зайти к должникам за «коммуналку» с другой стороны

Депутат Якубовский: Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать через интернет

К должникам за коммунальные услуги решили зайти с другой стороны. Взыскивать задолженность решили через интернет. О таких планах агентству РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Правительство уже утвердило план мероприятий по внедрению цифровой платформы для онлайн-информирования граждан о задолженности. Она будет создана на базе ГИС ЖКХ, запустить проект хотят с 2028 года. Федеральный закон, закрепляющий правовой механизм данной системы, планируется разработать до февраля 2028 года.

Как уточнил Якубовский, в рамках запуска онлайн-информирования о долгах за ЖКУ новые штрафы вводится не будут.

Ранее должникам за «коммуналку» пригрозили конфискацией машины. Наравне с этим в случае, если сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей, у владельца жилья могут возникнуть проблемы с выездом за границу.