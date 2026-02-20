Реклама

Командующий Нацгвардии Украины назвал условие территориальных уступок

Пивненко: Если Зеленский отдаст приказ об уступках территорий, военные выполнят
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mil.gov.ua / Wikimedia

Украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает «BBC News Украина».

По словам Пивненко, бойцам ВСУ легче принять прекращение огня по линии боевого соприкосновения (ЛБС), чем уступки территорий.

«[Однако] если будет существовать такой приказ от Верховного главнокомандующего, украинские военные его выполнят», — передает издание слова командующего Нацгвардией Украины.

Ранее стало известно, что украинская делегация во время переговоров в Женеве запуталась в собственных требованиях. Сообщалось, что представители Киева расколоты пополам по вопросу уступок территорий.

