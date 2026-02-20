Реклама

10:20, 20 февраля 2026

Командующий Нацгвардии Украины раскрыл планы Киева по продолжению конфликта

Командующий Нацгвардии Украины Пивненко: Мы сможем продержаться еще год-два
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

При поддержке западных партнеров Украина сможет продержаться в конфликте еще один или два года. Планы Киева по продолжению конфликта в интервью «Би-би-си» раскрыл командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

«Мы можем защищаться и год, и два. Конечно, с помощью наших партнеров: европейских, Соединенных Штатов», — заявил генерал.

В интервью Пивненко также назвал условия для территориальных уступок со стороны Украины. По его словам, украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины президент страны Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что украинская делегация во время переговоров в Женеве запуталась в собственных требованиях. Сообщалось, что представители Киева расколоты пополам по вопросу уступок территорий.

