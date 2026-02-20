Кремль высказался о новых переговорах по Украине

Песков: Кремль проинформирует о дате и месте новых переговоров по Украине

Кремль проинформирует о дате и месте следующих трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, пока не могу подтвердить. После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем», — указал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, верны ли сообщения в СМИ о том, что новая трехсторонняя встреча состоится уже на следующей неделе в Женеве.

18 февраля глава российской делегации Владимир Мединский по итогам двух раундов переговоров в Женеве сообщил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.