Лидер страны ЕС пригрозил Украине

Премьер Орбан заявил, что Венгрия ответит на шантаж Украины

Венгрия будет вынуждена ответить, если Украина не оставит попытки шантажировать Будапешт остановкой транзита нефти из России. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан, трансляцию его выступления вел телеканал M1.

«Мы не угрожаем, я не хочу торопиться, но мы также держим в уме, что поставки электроэнергии на Украину осуществляются через Венгрию», — сказал политик, выразив надежду на то, что Киев одумается после провала первой попытки «шантажа, сеяния смуты и хаоса».

Орбан подчеркнул, что у Венгрии есть идеи, как ответить Украине в том случае, если она продолжит шантаж.

Ранее Орбан заявил о вмешательстве Зеленского в предвыборную кампанию в республике и пообещал препятствовать присоединению Украины к ЕС.