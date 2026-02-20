Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 20 февраля 2026Россия

Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

За неделю по Украине нанесено шесть групповых и один массированный удар
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

За неделю по Украине нанесено шесть групповых и один массированный удар. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Удары наносились в период с 14 по 20 февраля. Их целями, в частности, были объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Массированный и групповые удары стали ответом Российской армии на террористические атаки со стороны Украины, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил России заявили о переориентировании командования ВСУ на «медийные победы». Причиной этому служит отсутствие реальных успехов на поле боя, отметил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Стоимость аренды нефтяных танкеров выросла в разы

    На заводе «Москвич» началось производство автомобилей под новой маркой

    Два лидера повеселились на важном для Трампа мероприятии и попали на видео

    В российском регионе пожаловались на фекальные озера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok