Москвичам анонсировали потепление

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в Москву придет потепление

На неделе, которая начнется с 23 февраля, в Москву придет потепление. Рост температур анонсировала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает АГН «Москва».

«На следующей неделе вероятность небольшого снега сохраняется, температура воздуха будет повышаться — мы ждем, что ночью уже будет в пределах где-то минус 2–7 градусов, дневная температура от минус 5 градусов до плюс 1, то есть вот практически 25 и 26 числа», — рассказала синоптик.

По прогнозам метеоролога, температура воздуха вернется к климатической норме и рискует даже немного ее превысить. Поэтому можно ожидать, что начало марта будет по-весеннему теплым, заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что оттепель придет в Москву ближе к началу календарной весны — с 27 февраля по 3 марта.