Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 20 февраля 2026Экономика

Москвичам анонсировали потепление

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в Москву придет потепление
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На неделе, которая начнется с 23 февраля, в Москву придет потепление. Рост температур анонсировала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает АГН «Москва».

«На следующей неделе вероятность небольшого снега сохраняется, температура воздуха будет повышаться — мы ждем, что ночью уже будет в пределах где-то минус 2–7 градусов, дневная температура от минус 5 градусов до плюс 1, то есть вот практически 25 и 26 числа», — рассказала синоптик.

По прогнозам метеоролога, температура воздуха вернется к климатической норме и рискует даже немного ее превысить. Поэтому можно ожидать, что начало марта будет по-весеннему теплым, заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что оттепель придет в Москву ближе к началу календарной весны — с 27 февраля по 3 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пошлины Трампа официально признали незаконными

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Малышева озвучила первую рекомендацию курильщикам

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Брак толкнул россиян на один поступок

    Страховщики назвали самые аварийные машины в России

    Паралимпийский комитет Италии высказался против выступления России с флагом

    Адвоката отправили за решетку за пост о Российской армии

    Стал известен способ выявить болезнь мозга по волосам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok