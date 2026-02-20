Реклама

Экономика
17:52, 20 февраля 2026

Москвичам назвали срок прихода весенней оттепели

Синоптик Шувалов: Оттепель в Москве начнется ближе к календарной весне
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Оттепель придет в Москву и область ближе к началу календарной весны. Такой срок окончания морозов назвал жителям столичного региона руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

До конца текущей недели температура воздуха останется слабо отрицательной: столбики термометров покажут до минус 10 градусов ночью и до минус 5 градусов — днем.

В период с 27 февраля по 3 марта начнется потепление. Ночные температуры будут достигать нуля — минус пяти градусов, а днем воздух прогреется до плюс 3 градусов, рассказал синоптик. Вероятность такого сценария Шувалов оценивает в 75-80 процентов.

«Причиной потепления станет разрушение блокирующего антициклона над Скандинавией, который долгое время не пускал в центр России атлантическое тепло», — пояснил метеоролог.

Ранее сугробы в Москве выросли до 80 сантиметров. Это оказалось рекордным значением за все 72 года метеонаблюдений в столице.

