Экономика
09:59, 20 февраля 2026Экономика

Москвичи прокатились по улице в собачьей упряжке и попали на видео

Полина Кислицына (Редактор)

Жителей Москвы, которые после обильных снегопадов решили прокатиться в собачьей упряжке по проезжей части, сняли на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как мужчина едет в упряжке из четырех собак стоя, а его пассажир — сидя на снегокате. «Когда у тебя ездовая собака, и можно не стоять в пробке. Тяжелее тем, у кого чихуахуа», — иронично подписал публикацию автор. При этом он не уточнил, в каком районе города москвичи устроили необычный заезд.

Ранее на видео попала россиянка, которая решила прокатить младенца на тюбинге на льду на Сахалине.

