Мужчина напал на двух девушек в российском баре

В Перми арестовали мужчину за нападение на девушек в баре

В Перми арестовали мужчину за нападение на девушек в баре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в одном из баров Ленинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения причинил двум девушкам в возрасте 32 и 38 лет телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи СК совместно с сотрудниками МВД оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допрашивают свидетелей, изучают записи с камер наблюдения и назначали необходимые судебно-медициские экспертизы.

Ранее сообщалось, что россиянка распылила газ в пассажира московского метро.