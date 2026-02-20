Мужчина научил собаку незаконно выбрасывать мусор

Житель Сицилии научил собаку незаконно выбрасывать мусор на обочину

Житель Сицилии научил свою собаку оставлять мусор на обочине, чтобы избежать штрафов за выбрасывание отходов в неположенном месте. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел в итальянской Катании. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как небольшая собака передвигается по улице с пакетом в зубах, а затем оставляет его около дороги.

Власти заявили, что животное обучил один из местных жителей, чтобы избавиться от мусора и при этом не попасть в кадр. Полиция смогла установить личность нарушителя, мужчину оштрафовали.

Ранее в Англии пенсионерка выбросила картонную коробку со своим адресом в пункт переработки отходов и оказалась под угрозой тюрьмы.