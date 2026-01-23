Metro: В Англии пенсионерка выбросила коробку и оказалась под угрозой тюрьмы

В Англии пенсионерка Кэрол Райт выбросила картонную коробку со своим адресом в пункт переработки отходов и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом пишет издание Metro.

По словам женщины, коробка была помещена в контейнер, однако позже каким-то образом оказалась снаружи. Через несколько дней после этого Райт получила письмо от компании Kingdom, в котором говорилось, что ей назначен штраф в размере 800 долларов и может грозить уголовное преследование за незаконный выброс отходов.

Дочь женщины отметила, что инцидент сильно повлиял на психическое состояние Райт. Она много плачет, почти не ест и переживает, что ее лишат свободы. Пенсионерка не может позволить себе оплатить штраф и уверена, что скоро ее вызовут в суд. В Kingdom заявили, что действуют в рамках закона об охране окружающей среды, и пообещали закрыть дело, если нарушительница предоставит медицинские доказательства, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств.

