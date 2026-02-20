Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

15:07, 20 февраля 2026Силовые структуры

Мужчина разместил в сети фотографию символа воинской славы России и получил срок

В Архангельской области осудили мужчину за осквернение символа воинской славы РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Архангельской области осудили мужчину за осквернение символа воинской славы РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 354.1 («Осквернение символа воинской славы России, совершенное публично, с использованием сети интернет») УК РФ.

Как установил суд, накануне Дня Победы мужчина разместил в социальной сети фотографию символа воинской славы России — Георгиевскую ленту — с нацистской символикой поверх, изображением военного преступника и текстом, который все это осквернял.

На период следствия в отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики, которая запрещена в РФ.

Суд приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что готовившие на Вечном огне в российском регионе «повара» попали под следствие.

