17:38, 20 февраля 2026Авто

На заводе «Москвич» запустили новый бренд

На заводе «Москвич» запустили производство электрокаров и гибридов Umo
Вячеслав Агапов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили на заводе «Москвич» производство электрокаров и гибридов. Об этом сообщает ТАСС.

Электрические и гибридные автомобили компании EVM выпускают под брендом Umo (Urban City Mobile). Как заявил Мантуров, запуск этой марки является плодом совместных усилий бизнеса, государства и мэрии Москвы.

Машины будут оснащены элементами искусственного интеллекта, а также собственными мультимедийными и навигационными сервисами. Обеспечит их технологический партнер проекта, компания «Яндекс».

В первую очередь модельный ряд нового бренда составит электрокроссовер Umo 5, разработанный для городской эксплуатации и работы в сервисах такси — в 2026 году планируется произвести три тысячи таких машин. В первую очередь они будут переданы таксопаркам. В перспективе планируется начать свободную продажу гибридов и электрокаров, в том числе через дилерские центры «Москвич».

В середине декабря московский завод начал производство кроссоверов М70 и М90 новой модельной линейки. Компактный М70 с передним приводом и флагманский семиместный М90 с полным приводом получат двигатели внутреннего сгорания с турбиной объемом 1,5 и 2 литра. Оба автомобиля оснащаются девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Они должны поступить в продажу в 2026 году.

