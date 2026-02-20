На заводе «Моторинвест» рассказали о судьбе пострадавших при обрушении крыши

«Моторинвест»: Спасательные работы завершены, под завалами людей больше нет

Спасательные работы на территории завода «Моторинвест» завершены. Под завалами людей больше нет, что подтверждено оперативным штабом, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе предприятия. Один сотрудник находится в стабильно тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

«Ситуация находится под личным контролем руководства завода и местных органов власти. Мы окажем всю необходимую материальную и социальную поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям», — заявили на заводе. В настоящий момент на предприятии проводится проверка по выявлению причин случившегося.

«Технологическое оборудование, задействованное при производстве автомобилей, не пострадало. Цикл сборки не нарушен. Повреждения не затронули автомобили, находящиеся как на складе готовой продукции, так и на различных этапах сборки на конвейере, включая тестовые и предсерийные образцы. Все обязательства перед партнерами и клиентами будут выполнены», — подтвердили на предприятии.

Ранее, 19 февраля, стало известно, что в Липецкой области на заводе «Моторинвест», осуществляющем сборку электромобилей Evolute, произошло обрушение крыши. «Это случилось в зоне комплектации цеха сварки, введенного в эксплуатацию в 2014 году. Он планировался к перезапуску в апреле 2026 года», — отметили представители производства.