Над российским городом прогремело несколько взрывов

Shot: Минимум пять взрывов раздалось над Сочи

В небе над Сочи слышны взрывы — по предварительным данным, город находится под атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за воздушной атаки было перенесено около 20 рейсов в местном аэропорту.

«Жители Сочи рассказали, что слышали не менее пяти взрывов в нескольких районах Сочи», — говорится в сообщении. Уточняется, что перед взрывами в небе слышали «писк».

Официальная информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших пока не поступала.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в небе над городом.