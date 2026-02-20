Наемники ВСУ из Литвы испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки

Несколько наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Литвы не стали участвовать в тренировке, в ходе которой имитировался реальный бой. Об этом сообщает газета El Mundo.

По информации издания, 14 литовских наемников поступили в расположение ВСУ. Их должны были обучить борьбе с беспилотниками и проведению эвакуации под обстрелом. Для тренировки их разделили на две равных группы.

Чтобы проверить возможности военнослужащих, им устроили тренировку, которые имитируют реальные боевые действия. Группы должны были пройти тренировку по очереди. «Увидев это [тренировку первой группы], семь литовцев из второй группы отказались участвовать», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Сумах ВС России нанесли удар по ресторану с наемниками ВСУ.