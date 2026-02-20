Глава Севастополя объявил о жертвах и разрушениях после многочасового налета ВСУ

Глава Севастополя Развожаев: В городе есть жертвы и разрушения после налета ВСУ

После массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь есть жертвы и разрушения. Об этом объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в результате многочасового налета, который продолжался всю ночь, два человека получили ранения — это 90-летняя женщина и 30-летний мужчина. Последнего спасти не удалось. Глава города рассказал, что разного рода разрушения зафиксированы не менее чем в десятке зданий, также повреждения получили 11 автомобилей.

Губернатор уточнил, что всего в районе города было сбито не менее 26 дронов. Часть из них была начинена металлическими шариками. «Все службы продолжают свою работу», — подытожил он.

Известно, что в ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край.