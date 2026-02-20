Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 20 февраля 2026Россия

Власти региона России объявили о разрушениях после массированного налета дронов ВСУ

Губернатор Богомаз заявил о разрушениях после массированной атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

После массированной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область зафиксированы разрушения. Об этом объявил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региональной власти, в населенном пункте Лопушь Выгоничского района повреждены сразу три жилых дома. Кроме того, как сообщил губернатор, в поселке Суземка ранение получил мирный житель, повреждения получили несколько автомобилей.

«Работают оперативные и экстренные службы», — заявил глава региона о последствиях массированного налета дронов.

Известно, что в ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

    Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

    Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

    Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

    В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

    Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

    Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok