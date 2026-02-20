Власти региона России объявили о разрушениях после массированного налета дронов ВСУ

Губернатор Богомаз заявил о разрушениях после массированной атаки ВСУ

После массированной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область зафиксированы разрушения. Об этом объявил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региональной власти, в населенном пункте Лопушь Выгоничского района повреждены сразу три жилых дома. Кроме того, как сообщил губернатор, в поселке Суземка ранение получил мирный житель, повреждения получили несколько автомобилей.

«Работают оперативные и экстренные службы», — заявил глава региона о последствиях массированного налета дронов.

Известно, что в ночь с 19 на 20 февраля Украина попыталась ударить по регионам России 149-ю беспилотными летательными аппаратами. Атаке подверглись пять регионов страны — Брянская, Ростовская и Белгородская области, а также Республика Крым и Краснодарский край.