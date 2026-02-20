Реклама

Россия
05:04, 20 февраля 2026Россия

Названо число находившихся на борту пропавшего вертолета человек

На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились 3 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Грибов / РИА Новости

На борту вертолета, пропавшего в 130 километрах от села Амаранка, находились три человека. Об этом сообщило правительство Амурской области в своем Telegram-канале.

«Предварительно на борту находились три человека: пилот и 2 пассажира. В муниципалитет отправлены спасатели. Задействованы все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка, а затем пропал в пути следования. Местонахождение транспортного средства в данный момент неизвестно.

