Забота о себе
09:30, 20 февраля 2026Забота о себе

Названо опасное количество чая в сутки

Врач Аслам посоветовала пить не больше трех-четырех чашек чая в сутки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Ниса Аслам назвала суточную норму чая, превышение которой может навредить здоровью. Ее слова цитирует Metro.

Издание отмечает, что ранее безопасным количеством считалось четыре-пять чашек чая в день, но исследование, проведенное Аслам, показало, что в сутки стоит пить не больше трех-четырех чашек. По ее версии, после такого количества человек начнет ощущать опасное воздействие кофеина.

Вместе с этим врач отметила, что в небольших количествах чай оказывает противовоспалительный эффект. Он особенно хорошо заметен, если у людей исходный уровень воспаления был высоким, например из-за диабета второго типа, астмы или сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом Аслам подчеркнула, что чай не заменяет лекарства, но способен повлиять на то, как организм реагирует на воспалительный стресс.

Ранее кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский призвал не запивать таблетки чаем или кофе. По его словам, кофеин может непредсказуемо подействовать на некоторые лекарства.

