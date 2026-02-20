Назвавшая студентов трусами за отказ идти на СВО россиянка заявила об угрозах

В Новосибирске директор колледжа заявила об угрозах после слов о студентах и СВО

В Новосибирске директор колледжа транспортных технологий заявила об угрозах о расправе после слов о студентах и специальной военной операции (СВО). Как стало известно изданию Daily Storm, россиянка назвала учащихся трусами за отказ идти на фронт.

Женщина призналась, что дала волю эмоциям во время выступления на «Уроке мужества». Она выразила недоумение поведению старшекурсников, которые, по ее мнению, ведут себя не как патриоты. «Когда я узнала о потребности в новобранцах, заявила, что наши дети первыми пойдут защищать Родину. А оказалось, что слова мои были напрасны — патриотов среди студентов почти нет, одни трусы, которые жалуются мамам», — высказалась тогда директор. Это ее реплика вызвала резонанс в соцсетях.

Теперь женщина расстроилась из-за негативных оценок пользователей. Она уверена, что ее незаслуженно поливают грязью в комментариях. Она подчеркнула, что на почту ей стали приходить угрозы о расправе и советы самой отправиться на СВО.

При этом директор колледжа указала, что никто из студентов не обиделся на ее высказывание. Их родители также на меня не жаловались, добавила она.

