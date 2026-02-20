Одну привычку Зеленского в четыре часа утра раскрыли

CNN: Зеленский начинает свой рабочий день в 4 утра, выпивая много кофе

Президент Украины Владимир Зеленский начинает свой рабочий день в 4 утра, выпивая много кофе. Об этом пишет CNN.

«Он пьет много кофе — черного, без сахара, чтобы пережить рабочий день, который обычно начинается между 3 и 4 часами утра, когда начинают поступать первые сообщения с поля боя», — пишет телеканал.

CNN отмечает, что за четыре года у Зеленского сильно изменилось лицо. Теперь оно пестрит морщинами, а седины становится все больше.

Зеленский также сменил свой дресс-код. Теперь он не надевает классические костюмы, отдавая предпочтение футболкам и свитшотам. Так, в августе 2025 года политик был в футболке на встрече с уже бывшим спецпосланником президента США Китом Келлогом.