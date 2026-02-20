Орбан обвинил Киев в финансировании оппозиции в Венгрии

Орбан обвинил Киев в финансировании венгерской оппозиционной партии «Тиса»

Киев финансирует венгерскую оппозиционную партию «Тиса», вмешиваясь в парламентские выборы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у правительства Венгрии есть точные сведения, что Украина добивается смены власти в Будапеште.

«Мы знаем, что они финансируют "Тису". Мы располагаем точными сведениями об этом, в том числе о том, что они безвозмездно предоставляют и выполняют довольно сложные IT-услуги в интересах "Тисы"», — обвинил он.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия будет вынуждена ответить, если Украина не оставит попытки шантажировать Будапешт остановкой транзита нефти из России.