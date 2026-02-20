Генштаб объявил об ответе на угрожающие России действия НАТО

Вооруженные силы (ВС) России реагируют на угрожающие безопасности страны действия Североатлантического альянса (НАТО). Об ответе на активность НАТО заявил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, его слова приводит газета Минобороны «Красная звезда».
По словам Рудского, российское командование видит, что НАТО расширяет мощности европейского военно-промышленного комплекса, наращивает пропускную способность транспортной инфраструктуры, которая позволила бы оперативно перебросить войска к границе России.
«Мы внимательно отслеживаем эти угрозы и упреждающе реагируем на них. Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны», — объявил он.
Ранее стало известно о перестановках в Минобороны — командовавшего на СВО генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова на должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам сменил генерал-полковник Геннадий Анашкин.