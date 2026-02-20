Реклама

Генштаб объявил об ответе на угрожающие России действия НАТО

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Ерешко / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России реагируют на угрожающие безопасности страны действия Североатлантического альянса (НАТО). Об ответе на активность НАТО заявил начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, его слова приводит газета Минобороны «Красная звезда».

По словам Рудского, российское командование видит, что НАТО расширяет мощности европейского военно-промышленного комплекса, наращивает пропускную способность транспортной инфраструктуры, которая позволила бы оперативно перебросить войска к границе России.

«Мы внимательно отслеживаем эти угрозы и упреждающе реагируем на них. Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны», — объявил он.

Ранее стало известно о перестановках в Минобороны — командовавшего на СВО генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова на должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам сменил генерал-полковник Геннадий Анашкин.

