Парень решил взбодриться перед знакомством с родителями девушки и оконфузился перед ними

Пользовательница Reddit с ником VehicleRare8939 рассказала, как попытка познакомить своего бойфренда с родителями обернулась катастрофой. По словам девушки, молодой человек очень нервничал, а потому решил взбодриться и по дороге на встречу выпил четыре эспрессо, хотя практически не употребляет кофе.

«Мы пришли на бранч, и первые пять минут он был великолепен и очень энергичен: разговаривал, смеялся, общался с моими родителями. Я была действительно впечатлена. А потом кофеин подействовал в полную силу», — написала девушка и уточнила, что не знала, сколько кофе выпил ее парень.

Сначала нога ее избранника начала дергаться под столом так сильно, что задребезжали приборы. После этого его речь заметно ускорилась. Сестра девушки вопросительно посмотрела на нее, но автор лишь пожала плечами.

«Мой отец задал ему один вопрос о его работе, а он дал семиминутный ответ, посвященный всей его карьере и пятилетнему плану дальнейших действий, причем он каким-то образом закончил этот монолог рассуждениями о том, как работают лифты. Следом он попытался намазать маслом тост и просто разорвал его пополам, потому что у него очень сильно тряслись руки», — рассказала девушка.

В итоге после бранча ей позвонила мать, деликатно отметившая, что ее избранник всем показался крайне энергичным. Девушка в ответ призналась, что парень просто перебрал с кофе.

