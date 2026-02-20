Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 20 февраля 2026Экономика

В российском городе ураганный ветер снес сцену

В Петропавловске-Камчатском ураганным ветром снесло сцену
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

На Петропавловск-Камчатский обрушилась ураганный ветер. Об обстановке в городе сообщает телеканал «41 | Регион».

Сильным порывом ветра снесло сцену на центральной площади города — ветром повалило и балки, и ограждения. Конструкцию возводили для фестиваля зимних видов спорта «Снежный путь», который был запланирован на субботу, 21 февраля. В связи с погодными условиями мероприятие перенесли на 23 февраля.

Ненастье нарушило работу местного аэропорта. Наблюдаются массовые задержки вылетов. Затруднен и прием воздушных судов: так, рейс 1730 из Москвы, который должен был приземлиться в Петропавловске в 10:45 по местному времени, ушел на запасной аэродром в Магадан. Прибытие борта перенесли на 21-е число.

По прогнозам синоптиков, накрывший Камчатку глубокий тихоокеанский циклон продержится все предстоящие выходные, перемещаясь к восточному побережью полуострова.

17 февраля снежный шторм охватил Чукотку. Ураганный ветер сдувал с домов крыши и обшивку, рекламные баннеры и мусорные баки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об изменении линии фронта на СВО

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    В Москве подросток поджег колонку на АЗС

    В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

    В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

    Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

    Начальника российской колонии осудили за комфортные условия для осужденного

    Врач назвал преимущества одного вида молока перед другими

    Женщина сбросила 19 килограммов без диет и раскрыла неочевидный секрет похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok