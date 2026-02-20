В российском городе ураганный ветер снес сцену

В Петропавловске-Камчатском ураганным ветром снесло сцену

На Петропавловск-Камчатский обрушилась ураганный ветер. Об обстановке в городе сообщает телеканал «41 | Регион».

Сильным порывом ветра снесло сцену на центральной площади города — ветром повалило и балки, и ограждения. Конструкцию возводили для фестиваля зимних видов спорта «Снежный путь», который был запланирован на субботу, 21 февраля. В связи с погодными условиями мероприятие перенесли на 23 февраля.

Ненастье нарушило работу местного аэропорта. Наблюдаются массовые задержки вылетов. Затруднен и прием воздушных судов: так, рейс 1730 из Москвы, который должен был приземлиться в Петропавловске в 10:45 по местному времени, ушел на запасной аэродром в Магадан. Прибытие борта перенесли на 21-е число.

По прогнозам синоптиков, накрывший Камчатку глубокий тихоокеанский циклон продержится все предстоящие выходные, перемещаясь к восточному побережью полуострова.

17 февраля снежный шторм охватил Чукотку. Ураганный ветер сдувал с домов крыши и обшивку, рекламные баннеры и мусорные баки.