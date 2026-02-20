Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:54, 20 февраля 2026Россия

Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

Мединский поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве
Майя Назарова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский поучаствовал в заседании Совета безопасности после переговоров в Женеве. Об этом передает РИА Новости.

Глава государства попросил российскую делегацию предоставить отчет о проделанной работе в Швейцарии. Путин призвал Мединского рассказать членам Совбеза, как проходили дискуссии с украинцами. Российский лидер также захотел, чтобы участники встречи знали, до чего сторонам удалось договориться.

17 и 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Его украинский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров словом «хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok