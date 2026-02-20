Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

Помощник президента России Владимир Мединский поучаствовал в заседании Совета безопасности после переговоров в Женеве. Об этом передает РИА Новости.

Глава государства попросил российскую делегацию предоставить отчет о проделанной работе в Швейцарии. Путин призвал Мединского рассказать членам Совбеза, как проходили дискуссии с украинцами. Российский лидер также захотел, чтобы участники встречи знали, до чего сторонам удалось договориться.

17 и 18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Его украинский коллега Рустем Умеров описал свой настрой после переговоров словом «хорошо».