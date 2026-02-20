Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 20 февраля 2026Экономика

Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

РИА Новости: Экспорт сжиженного газа из России в Южную Корею упал в 1,8 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею упал до минимума за десять лет в денежном выражении. О резком падении экспорта этого вида топлива в направлении азиатской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

За отчетный период совокупная стоимость поставок российского СПГ в Южную Корею просела почти вдвое — с 120,2 миллиона долларов в начале 2025-го до 65,6 миллиона. Таким образом, показатель сократился в 1,8 раза в годовом выражении.

Достигнутый результат оказался минимальным с 2016 года. Тогда стоимость экспорта этого вида российского топлива в азиатскую страну оценивалась в 65,1 миллиона долларов. В итоге доля России в структуре южнокорейского импорта СПГ опустилась до 2,9 процента.

После ввода масштабных западных санкций российские экспортеры стали активно перенаправлять поставки сжиженного газа с европейского энергорынка в азиатские страны. В результате одним из главных импортеров этого вида топлива из РФ стал Китай. Однако на фоне усиления санкционного давления объемы экспорта в этом направлении начали проседать. По итогам 2025 года показатель сократился на 7 процентов. В Международном энергетическом агентстве объясняли подобную динамику ограничениями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»..

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

    Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

    Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

    Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

    В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

    Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

    Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok