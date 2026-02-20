Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

РИА Новости: Экспорт сжиженного газа из России в Южную Корею упал в 1,8 раза

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею упал до минимума за десять лет в денежном выражении. О резком падении экспорта этого вида топлива в направлении азиатской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

За отчетный период совокупная стоимость поставок российского СПГ в Южную Корею просела почти вдвое — с 120,2 миллиона долларов в начале 2025-го до 65,6 миллиона. Таким образом, показатель сократился в 1,8 раза в годовом выражении.

Достигнутый результат оказался минимальным с 2016 года. Тогда стоимость экспорта этого вида российского топлива в азиатскую страну оценивалась в 65,1 миллиона долларов. В итоге доля России в структуре южнокорейского импорта СПГ опустилась до 2,9 процента.

После ввода масштабных западных санкций российские экспортеры стали активно перенаправлять поставки сжиженного газа с европейского энергорынка в азиатские страны. В результате одним из главных импортеров этого вида топлива из РФ стал Китай. Однако на фоне усиления санкционного давления объемы экспорта в этом направлении начали проседать. По итогам 2025 года показатель сократился на 7 процентов. В Международном энергетическом агентстве объясняли подобную динамику ограничениями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк»..