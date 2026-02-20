Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:21, 20 февраля 2026Экономика

Поставки одного вида российской продукции в Европу обрушились

РИА Новости: Экспорт платины из России в Евросоюз упал до минимума с 2014 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году суммарные объемы поставок российской платины в Евросоюз (ЕС) упали до 11-летнего минимума. О резком падении экспорта этого металла в европейском направлении сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

За отчетный период поставки опустились до минимальной с 2014 года отметки 307,2 миллиона евро в денежном выражении. За 12 месяцев экспорт платины из России в ЕС просел на 15,5 процента.

В результате по итогам прошлого года отечественные поставщики замкнули пятерку крупнейших зарубежных экспортеров этого металла на европейский рынок. На долю России пришлось 5,9 процента платинового импорта ЕС. Лидером оказалась Южно-Африканская Республика (ЮАР) с долей 42 процента. В топ-3 также вошли США (15,95 процента) и Великобритания (13,9 процента), а Швейцария (12,95 процента) расположилась на четвертой строчке рейтинга.

Ранее стало известно о планах властей ЕС включить ограничения на поставки важнейших российских металлов в 20-й пакет санкций. Речь, помимо платины, идет о родии, палладии и иридии. Родий, палладий и платину активно применяют в автомобильной промышленности, а иридий задействуют в судостроительной сфере и электронике. Новые ограничения, предупреждают эксперты, могут еще в большей степени усилить дефицит глобального предложения, что, в свою очередь, рискует обернуться стремительным ростом цен.

