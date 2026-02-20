Потерявшая на СВО сына россиянка заявила об отказе в почетном звании из-за формальности

ИА Регнум: Потерявшей на СВО сына матери 15 детей отказали в почетном звании

Потерявшей на специальной военной операции (СВО) сына матери 15 детей отказали в почетном звании «Мать героиня» из-за бюрократической формальности. Об этом жительница села Могочино Елена Заяц рассказала в беседе с ИА «Регнум».

Старший сын россиянки в 2024 году подписал контракт и ушел на СВО в качестве старшего огнеметчика огнеметного отделения штурмовой роты мотострелкового батальона. В сентябре того же года его не стало при выполнении боевой задачи на андреевском направлении.

По данным издания, вскоре после этих событий россиянка собрала документы, характеристики на каждого члена семьи, грамоты и благодарности, но получила отказ из-за несоответствия критериям. Чиновники сослались на старые административные штрафы за превышение скорости и привод в полицию ее мужа 30-летней давности, когда его в 16-летнем возрасте хотели привлечь к ответственности за кражу бензина, но дело в итоге было прекращено.

Отдельной строкой чиновники указали историю с приемным сыном, которого Заяц забрала из роддома, однако позднее отправила в интернат. Россиянка рассказала, что с возрастом у мальчика проявилось тяжелое поведенческое расстройство, он начал проявлять агрессию к другим детям, и после обследований врачебная комиссия рекомендовала перевести ребенка в специализированное учреждение, чтобы защитить и его самого, и окружающих.

«Никаких судимостей ни у кого из нас нет. Но на награду меня из-за этого выдвинуть не могут. Неужели это может перечеркнуть, что я 15 детей вырастила, сына потеряла на СВО», — заявила Заяц.

При этом россиянка имеет другие награды. Так, в декабре 2022 года губернатор Томской области Владимир Мазур лично вручал ей региональную награду «Родительская доблесть» за многолетний труд по воспитанию детей. В ноябре 2023 года ей присвоили общественную награду — звание «Мать‑героиня» от «Союза женских сил» в Москве.

Однако государственное звание, учрежденное указом президента и дающее федеральные выплаты, многодетная россиянка получить не смогла. В случае присвоения почетного звания россиянке полагается орден, представляющий собой звезду из золота с бриллиантом и эмалью, а также единоразовое денежное поощрение в размере одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Татарстана Алия Мубаракшина стала ветераном СВО. Она провела на передовой 93 дня, после чего вернулась к семье.