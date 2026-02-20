Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:31, 20 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

В Челябинске арестовали двух силовиков за заказные убийства
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Челябинского Следкома

В Челябинске арестовали двух силовиков за заказные убийства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, 7 мая 2004 года двое обвиняемых, являясь сотрудниками правоохранительных органов, находясь в квартире 39-летнего знакомого на улице Дзержинского, спровоцировали конфликт, в ходе которого произвели не менее двух выстрелов в голову и тело пострадавшего.

14 апреля 2006 года соучастники, находясь в подвале одного из домов по улице Гольца, не менее 20 раз выстрелили в 48-летнего мужчину. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

Сразу установить причастных к преступлению не удалось, и уголовное дело было приостановлено. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет был повторно проведен анализ материалов уголовного дела, проведены допросы свидетелей и запрошены сведения о совершенных в аналогичный период времени подобных преступлениях. Были использованы возможности современных баз данных, в том числе пулегильзотеки, опознания фигурантов. Очевидцами была установлена причастность к расправам бывшего и действующего сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Суд в их отношении избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что двух сотрудников спецназа заподозрили в заказных расправах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Раскрыта деталь плана США по атаке на Иран

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok