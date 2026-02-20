Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:05, 20 февраля 2026Экономика

Путин пообщался с Набиуллиной

Вместо телефонного разговора Путин и Набиуллина обсудили текущие вопросы лично
Дмитрий Воронин

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Вместо ранее анонсированного президентом России Владимиром Путиным телефонного разговора с председателем Центробанка (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной глава государства обсудил с ней служебные вопросы в рамках мероприятий в день встречи делегаций РФ и Мадагаскара. Соответствующий комментарий, который дал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, процитировало агентство «Интерфакс».

В среду, 18 февраля, Путин во время проходившего в формате видеоконференции совещания с членами правительства, в котором участвовала и Набиуллина, уточнил у главы ЦБ, успеет ли она вернуться в Москву из командировки к четвергу. «Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем», — сказал он тогда.

В пятницу Песков в связи с этим объяснил, что Набиуллина накануне принимала участие в международных переговорах в Кремле, и поэтому у президента «была возможность "на полях" пообщаться"» с ней лично, а не по телефону.

Ранее президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина назвал Россию великой страной и поблагодарил за приглашение в РФ. Путин, в свою очередь, отметил, что Мадагаскар является одним из важных партнеров Москвы в Африке. Также по итогам встречи министров сельского хозяйства Оксаны Лут и Хосе Расатариманана было заявлено о готовности увеличения объемов двустороннего товарооборота.

