20:52, 18 февраля 2026Экономика

Путин созвонится с Набиуллиной

Путин сообщил, что созвонится с Набиуллиной 19 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе проходившего в формате видеоконференции совещания с членами правительства по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения сообщил, что планирует в четверг, 19 февраля, провести телефонную беседу с председателем Центробанка (ЦБ) РФ Эльвирой Набиуллиной. Слова главы государство привело агентство ТАСС.

Набиуллина также участвовала в мероприятии дистанционно, и Путин упомянул, что она находится в командировке.

Когда глава ЦБ завершила доклад, президент уточнил, вернется ли она в четверг. «Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем», — сказал Путин.

Набиуллина 18 февраля приняла участие в Уральском форуме Банка России «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. Там она, в частности, высказалась об обсуждаемом лимите на количество карт у клиентов банков в России.

