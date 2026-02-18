Набиуллина рассказала о лимите на количество банковских карт

Набиуллина: ЦБ готов рассмотреть повышение лимита по количеству банковских карт

Лимит на количество банковских карт у одного человека в одном банке могут увеличить. О готовности рассмотреть данный вопрос заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало РИА Новости.

Она напомнила, что регулятор предлагал такое ограничение: общее число карт — 20 штук, а в конкретной кредитной организации — пять. Однако в настоящее время в связи с дискуссиями, которые разворачиваются в Государственной Думе, ЦБ готов к тому, чтобы лимит касающийся количества карт заведенных в одном банке был около десяти. По ее словам, важно, чтобы добросовестные граждане не попали под это ограничение.

Ранее сообщалось, что регулятор взял на себя обязательство по созданию в стране единого реестра банковских карт. Благодаря этому инструменту можно будет сразу понять, сколько у каждого гражданина таких платежных инструментов и в каких банках они оформлены.

В конце января Национальный совет финансового рынка выступил с инициативой смягчить планируемые ограничения на лимит количества банковских карт до 10 на человека в одной кредитной организации вместо общего количества в 20 штук.