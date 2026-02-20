Shot: Тур по Байкалу мог обойтись туристам из КНР в 60 тысяч рублей

Раскрыта стоимость экскурсии по льду Байкала для китайских туристов — тур, в котором не выжили восемь человек, мог обойтись гостям из КНР в 60 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, стоимость тура на Ольхон для восьми человек составляет в среднем от 50 до 70 тысяч рублей за группу. Также известно, что с собой разрешается брать детей возрастом от пяти лет.

Поездки занимают целый день, и большая часть из них осуществляется на старых «буханках», которые водят знающие местность и переправы местные жители. При этом туристические группы не регистрируются официально.

20 февраля автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал. Всего в салоне находилось девять человек, восемь из них не выжили. Также стало известно, что водитель нарушил правила безопасности.