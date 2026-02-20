Реклама

Раскрыта судьба получившего 12 взяток от племенных скотоводов российского экс-чиновника

В Бурятии экс-чиновника осудили на 11 лет за 12 взяток от племенных скотоводов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

В Бурятии суд приговорил получившего 12 взяток от племенных скотоводов бывшего начальника отделе племенных ресурсов Государственной племенной службы к 11 годам лишения свободы.Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

Экс-чиновник признан виновным статьям о получении взятки и крупной взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере четырех миллионов рублей. Кроме того, суд запретил ему заниматься деятельностью в сфере племенной работы в государственных и муниципальных учреждениях на срок пять лет.

Как установил суд, в период с 2019 по 2023 годы фигурант требовал от различных сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им племенные свидетельства, необходимые для продажи племенного скота. Он придумал схему, по которой руководители племенных хозяйств подписывали фиктивные договоры с коммерческой организацией, подконтрольной осужденному. Затем они отдавали ему деньги под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота. Взамен обвиняемый беспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов указанных организаций и выдачу им племенных свидетельств. Таким образом он получил 12 взяток на сумму более 3,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что задержан руководитель департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Дмитрий Цуканов, получивший крупные взятки.

