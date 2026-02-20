Стали известны подробности об оглашении приговора по делу о теракте в «Крокусе»

РИА: Дату приговора по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить 2 марта

Второй Западный окружной военный суд может огласить дату приговора фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 2 марта. Вероятную дату называет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

По словам собеседника агентства, ожидается, что дата приговора будет назначена 2 марта, после стадии последнего слова.

Ранее исполнители террористического акта в «Крокусе» Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов ( оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратились в суде к потерпевшим и выразили свои соболезнования. Кроме того, защита Файзова настаивает: в момент теракта у него не было огнестрельного оружия, а пистолет, который держал в руках, был непригодным.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года перед концертом рок-группы «Пикник». Тогда четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

По делу проходит 19 человек.