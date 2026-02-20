Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 20 февраля 2026Россия

Раскрыты потери ВСУ с начала спецоперации

Рудской: С начала спецоперации ВСУ потеряли более 1,5 млн человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С начала специальной военной операции потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе уже превысили 1,5 миллиона человек. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что только в 2025 году украинская армия потеряла более 520 тысяч военнослужащих. Кроме того, отметил Рудской, количество ежемесячно мобилизуемых уменьшилось примерно в два раза.

«Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», — сказал Рудской.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шквал, сформированные из заключенных, практически утратили боеспособность, а мобилизованные отказываются идти в атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше украинских беженцев лишили льгот, в Чехии недовольны обилием украинской речи. Как меняется отношение Европы к украинцам?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    США возобновили закупку редкоземельных металлов у России

    Петросян осталась без медали на Олипиаде-2026

    Врач оценил утверждение о влиянии каждого полового партнера женщины на будущих детей

    Дочь Джуда Лоу разделась догола для модного бренда

    В Вашингтоне объявили ЧС из-за фекалий

    В Генштабе ВС России заявили о переходе ВСУ к тактике медийных побед

    Невестка Трампа подтвердила его намерение рассказать правду об инопланетянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok