Рудской: С начала спецоперации ВСУ потеряли более 1,5 млн человек

С начала специальной военной операции потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе уже превысили 1,5 миллиона человек. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он уточнил, что только в 2025 году украинская армия потеряла более 520 тысяч военнослужащих. Кроме того, отметил Рудской, количество ежемесячно мобилизуемых уменьшилось примерно в два раза.

«Таким образом, формируется устойчивая тенденция к снижению численности украинской армии и, как следствие, к ограничению возможностей ВСУ по сопротивлению группировкам российских войск», — сказал Рудской.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шквал, сформированные из заключенных, практически утратили боеспособность, а мобилизованные отказываются идти в атаки.