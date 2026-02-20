Старейшему депутату Госдумы — 90 лет. Как многолетний зам Лужкова Ресин строил храмы, встречался с Трампом и менял Москву?

Депутату Госдумы Владимиру Ресину исполняется 90 лет

Владимиру Ресину — старейшему по возрасту депутату VIII созыва Государственной думы и одному из самых опытных чиновников России — исполняется 90 лет. Больше всего Ресин известен как многолетний (1990-2011) заместитель Юрия Лужкова: сначала в Мосгорисполкоме, затем в правительстве Москвы и столичной мэрии. Они часто появлялись на публике вместе и считались полными единомышленниками. Ресин курировал строительный комплекс Москвы. Чем еще он знаменит — в материале «Ленты.ру».

Строительство храма Христа Спасителя

Во время августовского путча 1991 года Владимир Ресин руководил сооружением баррикад вокруг здания Верховного Совета РСФСР, в котором находились Борис Ельцин и другие члены российского руководства.

«Используя арсенал своей мощной техники, бульдозерами и тяжелыми машинами они окружили Белый дом», — вспоминал активный участник событий Юрий Лужков.

Московский мэр всегда очень высоко ценил своего первого зама и отмечал, что как раз благодаря таким руководителям и произошел «успех в преображении Москвы». Одной из главных заслуг своей команды градоначальник считал воссоздание храма Христа Спасителя в первой половине 1990-х.

Патриарх Алексий II даже заметил по этому поводу: «Сталин и Каганович разрушили храм Христа, а Лужков и Ресин его восстановили»

Юрий Лужков и его первый заместитель Владимир Ресин, 1994 год Фото: Олег Булдаков / ТАСС

«Вся подготовка, строительство, сдача его — все это у меня в голове, как будто вчера было, — вспоминал Ресин год назад. — Я руководил строительством в течение пяти лет, от самого начала до конца, был председателем государственной комиссии по приемке».

Депутат отмечал, что очень много людей внесли на строительство храма крупные суммы.

«Я убежден: такой энтузиазм был вызван тем, что это был запрос общества, миллионов людей — возвращение к духовной жизни», — резюмировал Ресин.

Встреча с Трампом

Еще один важный проект вице-мэра — подземный торговый центр на Манежной площади.

По воспоминаниям Лужкова, его петербургский коллега Анатолий Собчак очень завидовал ему в этом плане и даже говорил: «Мне бы такого Ресина», имея ввиду активность вице-мэра столицы в вопросах строительства.

Общавшиеся с Ресиным в 1990-х вспоминали, что в градостроительной программе он придерживался принципа: «В центре — под старину, на окраинах — современность».

Владимир Ресин на церемонии открытия Манежа после ремонта, 2005 год Фото: Владимир Машатин / PhotoXPress

В 1995 году Ресин принял в мэрии Москвы делегацию крупнейших бизнесменов США, занимающихся недвижимостью. В эту группу входил и Дональд Трамп. С будущим президентом они обсудили вопрос инвестиций американских компаний в московское строительство.

«Трамп на меня хорошее впечатление произвел, — признавался Ресин. — Он выглядел профессионалом в вопросах недвижимости. Высокую оценку дал всему тому, что мы тогда в Москве делали»

С другой стороны, по свидетельству бывшего вице-мэра, у Трампа «в глазах были одни деньги» и его не волновало, впишется ли тот или иной объект в архитектуру города, или нет.

Деятельность на посту депутата Госдумы

С 2012 года Ресин курирует программу по возведению в Москве 200 новых храмов. По его словам, идея родилась и прорабатывалась еще при Лужкове и патриархе Алексии II, а претворять ее в жизнь пришлось Сергею Собянину и патриарху Кириллу.

«С увеличением территории Москвы и количество участков под строительство храмов выросло в полтора раза, — заключал Ресин. — Это уникальный мировой опыт. Впервые была учреждена программа храмового строительства».

Кроме того, Ресин — соавтор законопроекта о реновации в Москве.

Член Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Ресин (справа) во время пленарного заседания Госдумы, 2024 год Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В октябре 2021 года 85-летний в тот момент Ресин должен был открывать первое заседание VIII созыва Думы как старейший депутат, однако отказался это делать и передал это право 84-летней Валентине Терешковой. Оба планируют идти на парламентские выборы и в 2026 году.