Россиян без достаточной суммы денег перестанут пускать в Таиланд

Посол РФ Томихин: Россиян без 20 тысяч бат на счету не пустят в Таиланд
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Elias Bitar / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов без достаточной суммы денег на счету — 20 тысяч таиландских бат (49,2 тысячи рублей) на человека — перестанут пускать в Таиланд. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в курортной стране Евгений Томихин.

По его словам, такое правило действовало и прежде, однако его соблюдение не контролировалось так строго. Кроме того, теперь иностранцам запрещено более двух раз за год въезжать в Таиланд по безвизовому режиму. Срок пребывания там за один приезд должен составлять не более 30 дней.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Уточняется, что срок пребывания в курортной стране будет сокращен с 60 до 30 дней.

