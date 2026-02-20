Россиян предупредили о сокращении жизни из-за каждого лишнего сантиметра в талии

Врач Кузнецов предупредил о проблемах с сердцем из-за лишних сантиметров в талии

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что каждый лишний сантиметр в талии сокращает жизнь на несколько лет. Такое предупреждение он сделал россиянам в Telegram-канале.

По словам Кузнецова, чтобы оценить риски для здоровья, недостаточно смотреть только на вес человека. Так, пациент с массой тела 100 килограммов может быть как больным, так и здоровым. А вот окружность талии как раз является параметром, который говорит о потенциальных проблемах со здоровьем, подчеркнул специалист.

«Каждый лишний сантиметр в талии — это минус несколько лет вашей жизни», — заявил доктор. По его утверждению, жир, накапливающийся в этой зоне, увеличивает риск возникновения сахарного диабета и проблем с сердцем. У женщин талия не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 95 сантиметров, заключил врач.

Ранее эндокринолог Вероника Лебедева призвала не злоупотреблять солью. В противном случае могут возникнуть гипертония и ряд других опасных заболеваний, подчеркнула она.